Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов по просьбе военных

Южная Корея приостановила вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпхо по просьбе военных

Власти Южной Кореи временно приостановили вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо по запросу военных, пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства транспорта.

С чем связана просьба, не уточняется.

Позднее агентство «Ёнхап» сообщило, что несколько северокорейских дронов пересекли межкорейскую границу, на перехват подняли истребители и ударные вертолеты. Пока не известно, несут ли дроны какое-то оружие или боеприпасы. Агентство утверждает, что именно из-за этого были приостановлены рейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо.

23 декабря Северная Корея совершила запуск, по предварительным данным, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.

