Бывший дворецкий Карла III научил выпивать по-королевски

Daily Mirror: бывший дворецкий королевской семьи призвал пить не чокаясь

Бывший дворецкий принца Чарльза, который после смерти королевы стал королем Карлом III, и его супруги Камиллы назвал способ выпивать, как члены британской королевской семьи. Он научил чокаться по-королевски в материале для Daily Mirror.

Грант Харролд проработал дворецким семь лет, и за это время стал свидетелем многих приемов и вечеринок. «Я помню первую рождественскую вечеринку, на которую я пошел около 18 лет назад. Это был обед, и я сел за стол с принцем Уильямом. Тогда я подумал, что тот рождественский обед — особенный, совсем не такой, как я привык», — вспоминает он.

По словам Харролда, он заметил одну интересную особенность: члены королевской семьи очень редко чокаются бокалами. Вместо этого они смотрят друг другу в глаза и поднимают бокалы и произносят «Cheers!» (в переводе с английского означает «Ура!» или «За ваше здоровье!» — прим. «Ленты.ру»). Таким образом бывший дворецкий призвал пить не чокаясь тех, кто хочет провести вечеринку в стиле королевской семьи.

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