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10:02, 26 декабря 2022Бывший СССР

Ну Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма

Глава ГУР Буданов рассказал о плане Украины по возврату Крыма «силой и дипломатией»

Фото: Shutterstock

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он заявил, что на Украине планируют возвращать полуостров «силой и дипломатией». При этом, по его словам, украинские подразделения намерены войти на территорию региона «с оружием в руках».

Глава ГУР также добавил, что власти Украины хотят вернуть все утраченные территории республики, восстановив ее границы на момент 1991 года.

Ранее врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк озвучил новую угрозу в отношении Крымского моста. Он сообщил, что в ведомстве пришли к выводу о необходимости «перерезать логистику» на переправе.

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Георгий Нестеров
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