Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру на Пятой авеню в Нью-Йорке

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер. Предприниматель оценил объект в меньшую сумму, чем заплатил при покупке. Об этом сообщает New York Post.

Гейтс приобрел апартаменты на Пятой авеню за пять миллионов долларов, теперь он попросил за них 4,75 миллиона долларов (более 324,7 миллиона рублей). В случае продажи предприниматель фактически потеряет несколько сотен тысяч долларов. Изначально он приобрел жилье для дочери, она должна была жить там после окончания университета. По информации издания, девушка вышла замуж и не собирается въезжать в дом.

В распоряжении новых владельцев окажется квартира площадью почти 223 квадратных метра. Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат, рабочий кабинет, кухня и гостиная. Из окон открывается вид на город. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентом в виде синих кресел.

В апреле новую квартиру на Пятой авеню купил знаменитый американский модельер Ральф Лорен. Стоимость сделки составила четыре миллиона долларов (на тот момент более 338 миллионов рублей). Детали покупки остались неизвестными, однако отмечалось, что это не первая квартира известного модельера на указанной улице.