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Ральф Лорен приобрел квартиру на одной из самых дорогих улиц в мире

Ральф Лорен приобрел новую квартиру на улице Пятая Авеню в Нью-Йорке за $4 миллиона

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Знаменитый американский модельер Ральф Лорен купил новую квартиру в США. Недвижимость расположена на Пятой авеню в Нью-Йорке — одной из самых дорогих улиц в мире. Об этом сообщает The New York Post.

Стоимость сделки составила четыре миллиона долларов (более 338 миллионов рублей). При этом остальные детали остаются неизвестными. Однако отмечается, что это не первая квартира известного модельера на Пятой авеню.

Лорен и его жена Рики уже более 40 лет владеют другой шикарной жилплощадью на Пятой Авеню в доме 1107. Помещение находится в 13-этажном здании, состоящим из 26 квартир, на углу 92-й улицы. Оно было построено в 1924 году. Из окон открывается потрясающий вид на Центральный парк, одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Ранее в феврале американский актер Винсент Галло продал квартиру на Пятой авеню за 1,59 миллиона долларов. Объект находится в небоскребе, который спроектировал бывший президент США Дональд Трамп.

В том же месяце избавиться от недвижимости на Пятой авеню решил и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни. В результате музыкант потерял миллионы долларов, так как в 2015 году он покупал двухэтажный пентхаус за 15,5 миллиона долларов, а на продажу его выставили лишь за 8,5 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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