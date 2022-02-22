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Пол Маккартни решил избавиться от пентхауса и потерял миллионы долларов

Пол Маккартни выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 8,5 миллиона долларов

Фото: Diego Vara / Reuters

Британский музыкант Пол Маккартни решил избавиться от пентхауса в Нью-Йорке. Бывший участник группы The Beatles выставил недвижимость на продажу за 8,5 миллиона долларов — он потерял почти половину суммы, которую заплатил за объект сам, сообщает Architectural Digest.

Маккартни приобрел двухэтажный пентхаус в 2015 году, потратив на него 15,5 миллиона долларов. Дом находится на Пятой авеню — одной из самых дорогих улиц в центре города. На момент покупки жилья музыкантом и его женой Нэнси Шевелл внутри было десять комнат, однако впоследствии пара начала масштабный ремонт. Однако реновацию так и не завершили — будущим владельцам придется серьезно поработать над пентхаусом перед переездом. Именно из-за этого Маккартни сделал большую скидку на недвижимость.

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Музыкант не в первый раз выставляет данный объект на продажу. В 2021 году он впервые занялся поисками нового хозяина для пентхауса. Тогда Маккартни запросил за недвижимость 12 миллионов долларов, однако так и не нашел покупателя.

Ранее в США выставили на продажу дом покойного Майлза Дэвиса. Недвижимость в городе Малибу можно купить за 15 миллионов долларов. Музыкант приобрел объект в 1985 году за 1,2 миллиона долларов. Он оставался владельцем до своей смерти в 1991 году, а через два года после особняк был продан за два миллиона долларов. Внутри есть напоминание о Дэвисе — гостиную украшает картина с изображением легенды джаза, которую повесили нынешние владельцы.

Александра Качан
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