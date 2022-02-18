В США предложили пожить в доме легенды джаза

В США предложили пожить в доме легендарного джазового музыканта Майлза Дэвиса. Недвижимость в калифорнийском городе Малибу выставили на продажу за 15 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Особняк расположен на территории площадью 16 соток. Площадь самого здания — 418 квадратных метров. Внутри находятся четыре спальни, а снаружи — открытая терраса на закрытом пляже, к которому имеют доступ хозяева трех соседних домов. Дэвис приобрел недвижимость в 1985 году за 1,2 миллиона долларов и оставался ее владельцем до своей смерти в 1991-м. Спустя два года после ухода музыканта из жизни особняк был продан за два миллиона.

На данный момент недвижимостью владеют Санджив Джейн и его жена Шубха. Пара купила объект в 2010 году за 4,2 миллиона долларов и использовала его в качестве дома для отпуска. По словам Джейн, они выбрали этот особняк из-за связи с Дэвисом. После переезда супруги украсили гостиную большой картиной, на которой изображен музыкант. Пара решила избавиться от дома, так как перестала проводить в нем время.

На широкие торги недвижимость не выставляли — представитель брокерской фирмы Nest Seekers Дилан Эккардт заявил, что таким образом его клиенты избегают лишнего внимания. «Мы не хотим привлекать зевак, только серьезных покупателей», — пояснил он. Домом Дэвиса также занимается компания Amit Apel Design. Ее сотрудники создали несколько планов реновации объекта, которые включают в себя новое главное здание, постройку для гостей и бассейн. Будущий владелец недвижимости сможет воплотить один из этих проектов, однако Эккардт отметил, что большинство потенциальных покупателей являются фанатами музыканта и хотят оставить особняк в первоначальном виде.