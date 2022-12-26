Названы самые полезные для потенции витамины и продукты

Эндокринолог Муртазина посоветовала мужчинам есть яйца и сельдерей для усиления потенции

Для усиления потенции и повышения либидо мужчинам надо есть больше яиц, сельдерея и петрушки, а также следить за уровнем селена, фолиевой кислоты и цинка, предупредила Аделина Муртазина, эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые полезные для мужского здоровья продукты питания и витамины.

По словам Муртазиной, первое место в списке продуктов, которые необходимо включить в рацион мужчинам, занимают томаты. В них содержится ликопин — вещество, которое поможет снизить риск развития рака простаты. Томатный сок и свежие помидоры в салате будут очень уместны в течение всего года. Для повышения уровня тестостерона необходимо регулярно употреблять в пищу белокочанную капусту, сельдерей, петрушку и салат. Также эндокринолог посоветовала регулярно есть яйца.

Яйца — кладезь легкоусвояемого белка, лютеина, железа и витамина Е. Диетологи из США рекомендуют при проблемах с потенцией увеличивать количество яиц в меню до трех штук в день. В России принято считать яйца источником холестерина, и поэтому отечественные диетологи с заокеанскими коллегами не согласны. Они советуют ограничить количество яиц тремя-четырьмя штуками в неделю Аделина Муртазина Эндокринолог, нутрициолог

Как отметила Муртазина, помимо овощей мужчинам стоит включить в меню повышающий потенцию гранатовый сок и красный виноград, который помогает вырабатывать качественную сперму. Не стоит пренебрегать орехами, особенно бразильскими, мускатными и кедровыми, так как в них содержится незаменимый в процессе синтеза тестостерона селен.

Помимо этого для повышения полового влечения можно принимать витаминные добавки, уверена эндокринолог. По ее словам, очень важно контролировать уровень витамина В9 (фолиевой кислоты), так как она увеличивает количество сперматозоидов, а также стимулирующего выработку половых гормонов магния, селена и цинка.

Селен играет важную роль в производстве спермы, а цинк необходим для выработки тестостерона. Кроме того, от него напрямую зависит сексуальное желание у обоих полов. Польза цинка для здоровья простаты также значительна. Мужчинам старше 40 лет рекомендуется принимать цинк в сочетании с другими минералами и витаминами по графику, назначенному специалистом, чтобы снизить риск заболеваний простаты Аделина Муртазина Эндокринолог, нутрициолог

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала необходимые организму овощи и фрукты. По ее словам, ежедневно следует употреблять не менее 400 граммов различных овощей (без учета картофеля), фруктов и ягод. При этом количество овощей должно превалировать над количеством фруктов.