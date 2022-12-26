Девять россиян предстанут перед судом за участие в ячейке «Свидетелей Иеговы»

В Иркутске предстанут перед судом девять членов «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме

В Иркутске девять человек предстанут перед судом по обвинению в финансировании деятельности признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении ее членов возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, четыре года фигуранты участвовали в деятельности ячейки межрегионального объединения, несмотря на решение Верховного суда о ликвидации религиозной организации. Восемь обвиняемых заключены под стражу, один остается под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске восемь россиян получили по 2,5 года колонии за пропаганду экстремизма.