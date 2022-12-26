МИД Ирана ответил на угрозы Украины

МИД Ирана пригрозил Украине последствиями за призывы к атакам по оружейным заводам

Призывы официального Киева к атакам по оружейным заводам в Иране будут иметь последствия для украинской стороны. Так на угрозы Украины ответил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Тегеран не участвует в украинском конфликте и выразил готовность содействовать достижению мира и окончанию боевых действий. «Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, она будет иметь политические и юридические последствия», — заявил он.