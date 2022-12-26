Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 26 декабря 2022Мир

МИД Ирана ответил на угрозы Украины

МИД Ирана пригрозил Украине последствиями за призывы к атакам по оружейным заводам

Фото: Iranian Army / Reuters

Призывы официального Киева к атакам по оружейным заводам в Иране будут иметь последствия для украинской стороны. Так на угрозы Украины ответил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Тегеран не участвует в украинском конфликте и выразил готовность содействовать достижению мира и окончанию боевых действий. «Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, она будет иметь политические и юридические последствия», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Россиянина застрелили во время сбора кукурузы в поле с сыном-подростком
Названо число проживающих в Москве людей старше 100 лет
МИД Ирана ответил на угрозы Украины
ВКС получат модернизированные Ту-95МСМ и Ту-22М3М в 2023 году
Названы самые стабильные интересы читателей онлайн-СМИ за год
Определены российские города с меньше всего подорожавшими новостройками
Популярная пляжная страна захотела возобновить массовые рейсы из России
Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
76-летней певице Шер сделал предложение 36-летний возлюбленный
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.