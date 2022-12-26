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08:45, 26 декабря 2022Бывший СССР

Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Глава МИД Казахстана Тлеуберди пообещал не помогать России обходить западные санкции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

При этом он назвал отказ Казахстана помогать нарушать рестрикции третьих стран одним из принципов его экономической политики, пообещав строго придерживаться этого правила в будущем.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахские власти желают укрепить и расширить партнерство с США. Он пожелал, чтобы развитие отношений Астаны и Вашингтона приобрело стратегический характер.

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Алевтина Запольская
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