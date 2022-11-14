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13:27, 14 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан захотел укрепить партнерство с США

Президент Казахстана Токаев захотел укрепить и расширить партнерство с США

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев захотел укрепить и расширить партнерство с США. Об этом он заявил во время встречи с американском послом Дэниелом Розенблюмом, сообщила пресс-служба главы республики.

«В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Посол США, в свою очередь, сообщил, что Астана является надежным партнером в регионе и Вашингтон полностью поддерживает реформы, проводимые Токаевым.

В мае в МИД республики заявили, что помощник госсекретаря США Дональд Лу встретился с главой внешнеполитического ведомства Мухтаром Тлеуберди. В ходе встречи были затронуты вопросы партнерства. Ранее страны также обсудили военное сотрудничество в стенах казахстанского министерства обороны. Стороны поговорили о взаимодействии оборонных ведомств США и Казахстана в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки.

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Кристина Есикова
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