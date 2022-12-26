Южную Корею и КНДР сравнили с двумя баранами из-за напряженности

Кореевед Ланьков сравнил напряженность между Южной Кореей и КНДР с двумя баранами

Вторжение беспилотников КНДР в воздушное пространство Южной Кореи — это проявление конфронтации, вызванной логикой «око за око» и нежеланием двух стран идти на уступки в сфере безопасности. Об этом заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков, его слова передает ТАСС.

Кореевед сравнил напряженность между государствами с соревнованием двух баранов. «Обе стороны стремятся показать свою жесткость и крутость, хотят показать, что на жесткие действия другого будет дан еще более жесткий ответ», — отметил он.

По словам Ланькова, совместные военные учения Вашингтона и Сеула следует воспринимать как реакцию на частые ракетные пуски в КНДР в 2022-м. Он предрек, что текущая напряженность может кончиться боевыми столкновениями сторон. Ученый добавил, что военные Южной Кореи не подготовлены к возможным атакам Пхеньяна.

Ранее старший научный сотрудник Стокгольмского института политики безопасности и развития (ISDP) Сангсу Ли заявил, что вероятным ответом США на запуск Северной Кореей дронов станет переброска в Южную Корею дополнительной авиации. Специалист также назвал весьма вероятным дальнейший рост военной напряженности.