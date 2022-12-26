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20:49, 26 декабря 2022Культура

Пара возненавидела песню Last Christmas и решила выкупить права на нее

Пара из Швеции решила выкупить права на свою нелюбимую песню Last Christmas

Фото: Hannah Mazetti

Пара из Швеции возненавидела рождественскую песню Last Christmas и решила выкупить права на нее. Об этом сообщает The New York Post.

50-летний Томас Мацетти и его 33-летняя жена Ханна собрали более 62 тысяч долларов, чтобы приобрести права на нелюбимую композицию группы Wham! Они хотят убрать трек со всех стриминговых платформ, а мастер-запись захоронить на финском полигоне ядерных отходов.

Ханна сказала, что ее ненависть к этой мелодии началась еще 13 лет назад, когда она работала в кафе в Оксфорде. В праздничные дни Last Christmas звучала в заведении более сотни раз за день.

При этом пара пояснила, что не испытывает никакой неприязни к группе Wham! «Просто ее (песню — прим. «Ленты.ру») проигрывают по пять тысяч раз в день, поэтому мы чувствовали, что должны сделать что-то, чтобы поддержать тех, кто страдает так же, как и мы. Кажется, некоторым нравится слушать эту песню по 500 раз в день. И эти люди — наши враги», — заявила Ханна.

В 2019 году в Великобритании провели опрос с целью выяснить, какой рождественский хит кажется людям самым надоедливым. Лидером оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кери. На втором месте расположилась песня Do They Know It’s Christmas группы Band Aid, а на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также включили Merry Xmas Everybody группы Slade и Last Christmas от Wham!

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Марина Погосян
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