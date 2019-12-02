Названа самая надоедливая рождественская песня

В Великобритании провели опрос с целью выяснить, какой рождественский хит кажется людям самым надоедливым. Об этом сообщает издание Variety.

Лидером оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кери. В разное время ее также исполняли Келли Кларксон, My Chemical Romance, Майкл Бубле, Fifth Harmony, Lady Antebellum, Си Ло Грин, Ариана Гранде, Идина Мензель, She & Him, Лиэнн Раймс и Ингрид Майклсон.

На втором месте разместилась песня Do They Know It’s Christmas группы Band Aid, а на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также включили Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

В список вошла и созданная Фрэнком Лессером классическая рождественская композиция Baby, It’s Cold Outside. В октябре певец Джон Ледженд решил изменить ее текст, так как посчитал, что в ней можно заметить принуждение к сексу. При этом хит давно был предметом споров. Журналисты называли песню гимном изнасилования, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году многие американские радиостанции сняли Baby, It’s Cold Outside с эфира.

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