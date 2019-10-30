Классическую рождественскую песню признали гимном изнасилования

Американский певец Джон Ледженд изменит текст песни 1944 года Baby, It’s Cold Outside, так как в ее тексте можно разглядеть принуждение к сексу. Об этом сообщает The Guardian.

Созданная Фрэнком Лессером классическая рождественская композиция содержит строки, в которых мужчина пытается убедить женщину остаться у него дома на ночь, так как на улице плохая погода. В ответ она приводит аргументы, почему ей надо уйти, а он предлагает еще выпить. Кроме того, мужчина игнорирует вопрос женщины о том, что за напиток в ее стакане. В этих словах углядели попытку изнасилования. В разное время эту песню исполняли такие звезды, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дин Мартин, Леди Гага и Том Джонс.

Отмечается, что композиция Baby, It’s Cold Outside давно была предметом споров, однако в последнее время ее стали обсуждать чаще в связи с появлением движения против домогательств #MeToo. Журналисты называли песню гимном изнасилования, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году многие американские радиостанции сняли трек с эфира. Дочь певца Дина Мартина раскритиковала подобное решение, заявив, что «это милая, кокетливая, веселая праздничная песня».

Ледженд изменил текст таким образом, что теперь на вопрос женщины о том, стоит ли ей выпить еще, мужчина отвечает: «Это твое тело и твой выбор». Измененная версия песни войдет в его новый альбом, выход которого запланирован на 8 ноября.

В ноябре прошлого года сосед жителя штата Теннесси вызвал полицию после того, как тот напел хит 99 Problems американского рэпера Джей-Зи. Дэйвон Эддингтон находился во дворе собственного дома и разговаривал с братом. В какой-то момент мужчина произнес строчку из рэп-трека: «У меня 99 проблем, но сучка — не одна из них». Его сосед, слышавший разговор, подумал, что тот рассказывает о том, как избивает девушку, и заявил в правоохранительные органы о домашнем насилии.

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