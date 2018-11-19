Бдительный американец донес на соседа из-за слова «сучка» в песне

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Дэйвон Эддингтон

Сосед жителя штата Теннесси вызвал полицию после того, как тот напел хит 99 Problems американского рэпера Джей-Зи. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает TMZ.

Дэйвон Эддингтон находился во дворе собственного дома и разговаривал с братом. В какой-то момент мужчина произнес строчку из рэп-трека: «У меня 99 проблем, но сучка — не одна из них». Его сосед, слышавший разговор, подумал, что тот рассказывает о том, как избивает девушку, и заявил в правоохранительные органы о домашнем насилии.

Полицейские приехали на вызов с оружием, но вскоре поняли, что произошло недоразумение. Эддингтон рассказал, что офицеры извинились перед ним. Девушка американца в этот момент принимала ванну на втором этаже дома.

В июне трек Джей-Зи вошел в топ-20 лучших песен XXI века.

Песня 99 Problems вышла в 2004 году. Джей-Зи в ней использовал строки из одноименной композиции рэпера Ice-T. По словам Джей-Зи, слова о «сучке» он использовал иронично, и песня не подразумевалась как выражение сексизма.

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