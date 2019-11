Названа самая популярная среди россиян песня для смерти

Композиция Highway To Hell («Шоссе в ад») австралийской рок-группы AC/DC стала самой популярной песней для смерти или похорон среди российских интернет-пользователей. Об этом свидетельствуют поступившие в редакцию «Ленты.ру» результаты опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Музыка».

Всего «уйти в мир иной с песней» выразили готовность 66 процентов респондентов, 30 процентов участников опроса заявили, что никогда не задумывались об этом, и 4 процента опрошенных захотели «попрощаться с земной жизнью в тишине».

Второй по популярности песней стала The Show Must Go On британской группы Queen. Третье место разделили композиции «Похороны панка» группы «Король и Шут» и «Беспечный ангел» «Арии».

По итогам опроса «Яндекс.Музыка» составила плейлист с наиболее популярными среди респондентов песнями. В него также вошли композиции «Оранжевое настроение» «Чайфа», Ohne Dich от Rammstein, «Сансара» рэпера Басты, «Мы идем в тишине» группы «Гражданская оборона», The Passenger Игги Попа, Seven Nation Army дуэта The White Stripes и Sweet Dreams от Eurythmics.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1715 пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

