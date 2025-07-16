Экс-ефрейтор отправлял ВСУ списки личного состава подразделений РФ

ТАСС: Экс-ефрейтор Хожаев отправлял ВСУ списки личного состава подразделений РФ

Бывший российский военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев (внесен в РФ в перечень террористов) продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) за 80 долларов секретные сведения, а также передавал списки личного состава российских воинских подразделений на безвозмездной основе. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что за эти данные Хожаев не требовал от ВСУ денежного вознаграждения или гонорара, называя себя «идейным сторонником Украины».

В 2023 году бывший российский военнослужащий был задержан, когда пытался перейти на сторону противника и присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"».

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