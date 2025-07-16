В России изменятся правила поступления на госслужбу

В России изменятся требования к фото при поступления на госслужбу с 2026 года

В России изменятся требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступления на государственную или муниципальную службу. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, новые требования к фотографии вступят в силу с 1 января 2026 года. Теперь голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80 процентов размера всего изображения.

Глаза кандидата должны быть открытыми. При этом возможно сделать снимок в темных очках или с повязкой на глазах по медицинским показаниям. В документах также уточнили формат и объем файла с фотографией в анкете: принимаются форматы JPEG, JPG, PNG или BMP объемом до десяти мегабайт.

Само фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко порассуждала о служении людям. Она заявила, что госслужба всегда была для нее служением стране и людям.