Матвиенко порассуждала о служении людям

Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением стране и людям

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением стране и людям. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоение ей звания Героя труда и отметила, что эта награда ко многому ее обязывает.

«У меня 52 года трудового стажа, и все они на государственной службе. Для меня всегда это было служение: служение людям, служение своей стране», — сказала она.

В этот же день Владимир Путин наградил губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Указ о награждении Гладкова был опубликован на сайте Кремля еще в начале мая.