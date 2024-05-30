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17:46, 30 мая 2024Россия

Матвиенко порассуждала о служении людям

Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением стране и людям

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением стране и людям. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоение ей звания Героя труда и отметила, что эта награда ко многому ее обязывает.

«У меня 52 года трудового стажа, и все они на государственной службе. Для меня всегда это было служение: служение людям, служение своей стране», — сказала она.

В этот же день Владимир Путин наградил губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Указ о награждении Гладкова был опубликован на сайте Кремля еще в начале мая.

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