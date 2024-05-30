Путин наградил губернатора обстреливаемого со стороны Украины региона
Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо того, в ходе церемонии награждения глава государства вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко знак Героя труда России, а председателю Госдумы Вячеславу Володину — орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.