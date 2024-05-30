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16:25, 30 мая 2024Россия

Путин наградил губернатора обстреливаемого со стороны Украины региона

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо того, в ходе церемонии награждения глава государства вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко знак Героя труда России, а председателю Госдумы Вячеславу Володину — орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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