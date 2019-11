My Chemical Romance воссоединились

Рок-группа My Chemical Romance анонсировала в Twitter концерт в Лос-Анджелесе. Это первое выступление коллектива после распада в 2013 году.

Концерт получил название «Возвращение». Он состоится 20 декабря.

— My Chemical Romance (@MCRofficial) 31 октября 2019, 19:00

В твите приводится название первого мини-альбома My Chemical Romance — Like Phantoms, Forever, который вышел в 2002 году.

My Chemical Romance появились в 2001 году в Нью-Джерси. Фронтменом группы выступил музыкант и автор комиксов Джерард Уэй. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Группа наиболее известна по таким хитам, как Helena, Teenagers, Sing, Vampires Will Never Hurt You, Welcome To The Black Parade, Na Na Na и Famous Last Words. В 2013 году My Chemical Romance объявили о распаде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!