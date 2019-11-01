Пропавшая в Москве румынская певица нашлась в Румынии

Румынская певица INNA (Елена Апостоляну), якобы пропавшая в Москве, нашлась на родине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Журналисты выяснили, что в полицию с заявлением о пропаже певицы обратился ее навязчивый поклонник. Он рассказал, что сделал вывод о ее исчезновении, поскольку в ее аккаунтах в соцсетях появились старые фотографии..

«Я уже чувствую, что ее тянуло ко мне», — добавил он.

Новость об исчезновении Апостоляну появилась 31 октября. Агентство «Москва» сообщило, что полиция проводит проверку по заявлению о пропаже певицы в российской столице вместе со своим окружением.

Sputnik Moldova-România выяснил, что сейчас INNA находится на родине в Бухаресте и участвует в фотосессии.

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