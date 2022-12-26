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16:54, 26 декабря 2022Мир

Лавров уличил США в намерении установить «конец истории»

Глава МИД России Лавров уличил США в намерении установить «конец истории»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

США пытаются установить «конец истории», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ. Текст вступительного слова опубликован на сайте дипведомства.

«Если сейчас посмотреть на политику администрации Джо Байдена, то они ровно этого хотят, чтобы «конец истории» состоялся не просто в работах политических аналитиков, политологов и исследователей, а в реальной жизни», — сказал дипломат, отославший слушателей к названию книги американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», описывающей тотальное доминирование либеральной демократии в мире.

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Глеб Бажуткин
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