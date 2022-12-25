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13:12, 25 декабря 2022Мир

Лавров назвал главный итог 2022 года

Лавров назвал главным итогом 2022 года прояснение, кто на мировой арене договороспособный

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В 2022-м стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия. Такое прояснение глава российского МИД Сергей Лавров назвал главным итогом года, сообщает ТАСС.

Он отметил, что обстановка на мировой арене «окончательно и бесповоротно прояснилась». Россия видит, что происходит в мире и кто с какими намерениями и планами пытается действовать дальше. Помимо этого, стало ясно, с кем страна может договариваться, а кем иметь доверительные отношения невозможно. Таким странам «верить отныне и впредь нельзя», заключил глава МИД России.

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Варвара Кошечкина
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