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14:17, 24 декабря 2022Мир

Лавров заявил об обеспечивающем поддержку Киева с помощью СМИ Западе

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад обеспечивает поддержку Киеву с помощью СМИ

Фото: Shutterstock

США и европейские страны умело используют журналистов и СМИ для того, чтобы обеспечить лояльность общества к поддержке Украины. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», его цитирует ТАСС.

Комментируя свою точку зрения, министр иностранных дел заметил, что в последние годы стало понятно, что на Западе, в особенности в США, Германии и Франции, «умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть».

В качестве примера он указал на работу администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, подчеркнув, что практически вся линейка и электронных СМИ, телевидения, и печатных изданий «выстроена» Вашингтоном «на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его идеи «разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе».

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Варвара Кошечкина
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