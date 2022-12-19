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23:54, 19 декабря 2022Мир

Лавров обвинил Зеленского в отсутствии его заботы о своем народе

Глава МИД РФ Лавров обвинил президента Зеленского в отсутствии его заботы о своем народе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что его идеи «разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе». Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

«[Зеленский] продолжает "фонтанировать" идеями, которые, на мой взгляд, с каждым днем все больше разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе», — сказал министр.

Он считает, что факты, которые стали известны в ходе спецоперации, подтверждают своевременность ее начала. Однако Лавров полагает, что ее, возможно, стоило начать раньше.

«Выявились планы по применению силы против Донбасса. Сейчас украинские военные открыто это подтверждают», — заявил глава МИД, добавив, что у Украины также были проекты применения вооруженных сил против Крыма.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав в Луганской народной республике и ДНР.

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Марина Совина
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