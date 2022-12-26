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14:44, 26 декабря 2022Из жизни

Обезьяна украла полную сумку денег и сбросила ее с обрыва

The Thaiger: обезьяна похитила у туристки сумку с деньгами и сбросила ее с обрыва

Фото: Thomas Oxford / Unsplash

Обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва. Об этом сообщает The Thaiger.

55-летняя туристка обратилась к рейнджерам за помощью после того, как обезьяна украла у нее полную сумку ценных вещей. Путешественница заявила, что дикая обезьяна схватила сумку, обыскала ее на предмет еды и выбросила с обрыва после того, как не нашла ничего вкусного. При этом в ней лежали документы, личные вещи и 50 тысяч бат (99,6 тысячи рублей) наличными.

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Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва, чтобы извлечь сумку. Чтобы их не обвинили в похищении ценных вещей, они организовали трансляцию процесса в соцсетях. Помимо сумки они обнаружили и другие вещи, которые, по-видимому, были также похищены и выброшены обезьянами. Рейнджеры собрали все найденные предметы. Они намерены разыскать владельцев и вернуть их.

Глава национального парка заявил, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обворовывают туристов. В первую очередь они надеются найти еду. Смотрители парка рекомендуют посетителям внимательно следить за вещами и не кормить обезьян в целях собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Вриндаван, штат Уттар-Прадеш, украла очки у окружного судьи. На глазах у множества очевидцев животное забралось на здание и согласилось вернуть очки только после долгих уговоров.

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Алиса Дмитриева
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