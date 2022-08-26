Обезьяна сбежала с очками чиновника и попала на видео

India Today: обезьяна украла очки у окружного судьи и вернула их после долгих уговоров

Обезьяна в индийском городе Вриндаван, штат Уттар-Прадеш, украла очки у окружного судьи. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание India Today.

Судья округа Матхура Матхур Навнит Сингх Чахал и суперинтендант полиции Вриндавана приехали в храм Банке-Бихари, чтобы расследовать обстоятельства давки во время ритуала утреннего приветствия божеств Мангала Арати на фестивале Джанмаштами. Давка привела к гибели двух человек, еще несколько участников фестиваля пострадали.

Пока Чахал общался с другими членами комиссии по расследованию происшествия, на него напала обезьяна. Примат набросился на ничего не подозревавшего чиновника и сбежал с его очками. На глазах у множества очевидцев животное забралось на здание и согласилось вернуть очки только после долгих уговоров.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, похитила хранившуюся в полицейском участке сумку с 15 уликами по делу об убийстве. Среди прочих улик в сумке хранился нож, который являлся орудием убийства.