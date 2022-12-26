Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:42, 26 декабря 2022Ценности

Раскрыты популярные у россиян продукты для новогоднего стола

«Пятерочка»: россияне покупают на новогодний стол газировку, майонез и мандарины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты сервиса экспресс-доставки «Пятерочка» проанализировали декабрьские заказы клиентов и раскрыли популярные у россиян продукты для новогоднего стола. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне покупают к празднику сладкую газированную воду. За первую половину декабря жители страны приобрели почти 300 тысяч литров напитков. При этом самыми востребованными стали торговые марки «Черноголовка», Cool Cola Zero и «Красная цена».

Помимо этого, лидерами по объему заказов оказались майонез и мандарины. По итогам предпраздничных продаж покупатели заказали 230 тысяч килограммов цитрусовых и 77 тысяч килограммов соуса.

Вдобавок отмечается, что москвичи в данный период отдавали предпочтение сельди, зеленому горошку в банках и крабовым палочкам. В то же время в Адыгее чаще всего покупали красную икру, в Воронежской области — кукурузу, а в Калининградской области — сладкие подарочные наборы.

Ранее в декабре россияне раскрыли стоимость своего новогоднего стола. Большинство (37 процентов) респондентов ответили, что планируют потратить на праздничные блюда от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом 31 процент постараются уложиться ровно в 2,5 тысячи рублей, 12 процентов — в 5-7,5 тысячи, а еще восемь процентов — в 7,5-10 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Отец Трусовой заявил о желании выбирать комментаторов на ее выступления
Российские врачи вернули мужчине эрекцию с помощью передовой операции по ОМС
Названы худшие игры для ПК
Соседи рассказали об убившей детей из-за «вселившихся бесов» россиянке и ее муже
Продажи белорусских ноутбуков Horizont прекратились через три дня после старта
Лавров уличил США в намерении установить «конец истории»
Непослушный мальчик захотел получить новогодние подарки и дал взятку Деду Морозу
ФСБ опубликовала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов
Из квартиры убившей троих детей «из-за бесов» россиянки слышали громкую молитву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.