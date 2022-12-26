Генконсульство РФ не усмотрело криминала в смерти двух россиян в Индии

Генконсул РФ в Калькутте Идамкин: Россия не видит криминала в смерти двух граждан в Индии

Россия не видит никакого криминала в смерти двух соотечественников в Индии, заявил генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы в курсе смертей двух граждан России», — сказал Идамкин. Дипломат добавил, что генконсульство России и местная полиция, уже завершившая расследование, не усматривает никакого криминала в деле о смерти россиян.

По его словам, дипмиссия находится в контакте с родственниками умерших, а также с полицейским управлением города. «Окажем близким покойных всю необходимую помощь в оформлении документов», — заключил генконсул.

По сообщению индийского телеканала NDTV, 65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антонов разбился насмерть, упав с третьего этажа отеля в штате Одиша. За два дня до этого, 22 декабря, в том же отеле было обнаружено тело попутчика Антонова, Владимира Быданова. Он был найден в своем номере, лежащим без сознания.