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14:22, 26 декабря 2022Мир

Генконсульство РФ не усмотрело криминала в смерти двух россиян в Индии

Генконсул РФ в Калькутте Идамкин: Россия не видит криминала в смерти двух граждан в Индии

Фото: Piero Regnante / Unsplash

Россия не видит никакого криминала в смерти двух соотечественников в Индии, заявил генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы в курсе смертей двух граждан России», — сказал Идамкин. Дипломат добавил, что генконсульство России и местная полиция, уже завершившая расследование, не усматривает никакого криминала в деле о смерти россиян.

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По его словам, дипмиссия находится в контакте с родственниками умерших, а также с полицейским управлением города. «Окажем близким покойных всю необходимую помощь в оформлении документов», — заключил генконсул.

По сообщению индийского телеканала NDTV, 65-летний депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антонов разбился насмерть, упав с третьего этажа отеля в штате Одиша. За два дня до этого, 22 декабря, в том же отеле было обнаружено тело попутчика Антонова, Владимира Быданова. Он был найден в своем номере, лежащим без сознания.

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Глеб Бажуткин
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