Дженна Ортега отказалась читать строчку по сценарию сериала «Уэнсдэй»

Дженна Ортега заявила, что отказалась читать одну строчку по сценарию сериала «Уэнсдэй»

20-летняя актриса Дженна Ортега рассказала, что отказалась читать одну из строчек по сценарию сериала «Уэнсдэй». Ее слова приводит Independent.

Артистка решила пропустить одну из реплик своего персонажа в четвертой серии. В одной из сцен героиня Ортеги смотрит на платье в витрине магазина. Позже в этой же серии девушка ищет у себя в комнате, что бы ей надеть на школьную дискотеку, и неожиданно находит то самое платье из магазина, которое для нее украла Вещь (ожившая рука в семейке Аддамс — прим. «Ленты.ру)» . После чего Уэнсдэй с благодарностью смотрит на руку.

Ортега призналась, что изначально в этой сцене она должна была посетовать на то, что не может найти себе наряд на школьное мероприятие. «Я должна была сказать: "Господи, как же меня бесит вся эта история с платьями, ненавижу"», — вспомнила актриса.

«Я была удивлена, потому что это звучало как… Было много таких мелочей. Мне показалось, что мы можем опустить такое большое количество диалогов в попытке заставить звучать ее по-человечески», — отметила артистка.

Ранее шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы.