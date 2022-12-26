Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:04, 26 декабря 2022Культура

Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы

Шоураннер «Уэнсдэй» рассказал, что до съемок у Ортеги был отрицательный тест на ковид

Кадр: Сериал «Уэнсдэй»

Шоураннер сериала «Уэнсдэй» Майлз Миллар объяснил, почему актриса Дженна Ортега участвовала в съемках своего знаменитого танца, будучи больной коронавирусом. Его слова передает Independent.

Миллар рассказал, что члены съемочной группы соблюдали на площадке «чрезвычайно строгие» антиковидные протоколы. Шоураннер отметил, что за день до съемок танца у Ортеги был отрицательный результат теста на коронавирус. «За день до съемок у Дженны был отрицательный результат. Как только пришел положительный тест, мы проводили ее со съемочной площадки и отправили на карантин дней на десять», — заявил он.

Ранее Ортега рассказала, что снималась в танцевальной сцене, когда болела COVID-19. Актриса отметила, что у нее были боли в теле, и команда давала ей лекарства между дублями, потому что она ждала результатов теста на коронавирус.

После интервью Ортеги пользователи сети раскритиковали стриминговую платформу Netflix и режиссера «Уэнсдей» Тима Бертона за отношение к актрисе. Решение продолжать съемки, несмотря на заболевание, зрители назвали «опасным, неэтичным и крайне эгоистичным».

Ранее создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
В Госдуме объяснили идею о поправках по налогам для покинувших страну россиян
В Киеве введены аварийные отключения света
Неизвестный изрезал российскую пенсионерку и ее внука-подростка
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Умер автор песен Алсу и Татьяны Овсиенко
В Совфеде ответили на планы Украины добиться исключения России из Совбеза ООН
Умер автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко
Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы Patriot
Минобороны заявило об уничтожении ремонтного пункта ВСУ с системами HIMARS в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.