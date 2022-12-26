Создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала

Создатели сериала «Уэнсдэй» рассказали о том, что будет во втором сезоне проекта

Создатели сериала «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали о том, что будет во втором сезоне проекта. Об этом они сообщили в интервью The Hollywood Reporter.

Сценаристы отметили, что основной идеей шоу является сестринство. Эта же тема будет раскрыта в продолжении сериала. В конце первого сезона школа «Невермор» закрывается, что, по словам авторов проекта, «дает больше свободы для продолжения» и демонстрации отношений между ее учениками Уэнсдэй, Ксавьером, Энид и Бьянкой.

«Для нас это шоу действительно о женской дружбе, в центре которой находятся Уэнсдэй и Энид. Тот факт, что они действительно соединились с публикой, очень порадовал. Теперь, когда Уэнсдэй слегка намочила ноги в бассейне дружбы, нам интересно поразмышлять на тему того, как ее отношения с окружающими будут развиваться дальше. В конце концов, она научилась обниматься», — рассказал Альфред Гоф.

Авторы шоу добавили, что в продолжении зрителей ждет развитие отношений главной героини с матерью, а также подчеркнули, что не собираются идти на поводу у фанатов, так как, по их словам, подобные уступки могут «завести не туда».

Ранее актриса Дженна Ортега, известная по роли Уэнсдэй, призналась, что два дня не могла уснуть перед съемками танца, который стал вирусным в сети.