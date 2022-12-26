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07:09, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией

Обозреватель Forbes Иддон назвал слабым местом американских ЗРК Patriot малую мобильность

Фото: Christophe Gateau/ Globallookpress.com

Обозреватель Forbes Пол Иддон объяснил уязвимость зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных из США на Украину, перед Россией. По его словам, их слабым местом является малая мобильность, чем российские военные могут воспользоваться.

Журналист отметил, что украинские войска с малой вероятностью будут использовать ЗРК для противодействия беспилотниками, поскольку в большом количестве БПЛА могут пробить средства противовоздушной обороны (ПВО).

Иддон указал, что уничтожение комплексов Patriot возможно по той причине, что их затруднительно передислоцировать из-под огня.

Обозреватель пояснил, что для обслуживания одной батареи требуется всего три специалиста, в то время как для перемещения и настройки всех компонентов — до 90 человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки США. «Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — подчеркнул глава государства.

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Марина Совина
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