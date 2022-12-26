Определены российские города с меньше всего подорожавшими новостройками

«Мир квартир»: Москва оказалась среди городов с меньше всего подорожавшими новостройками

Москва оказалась среди российских городов, где в 2022 году меньше всего подорожали новостройки. Локации, в которых цены на первичное жилье увеличились минимально, определили эксперты портала «Мир квартир», результаты исследования передает ТАСС.

За год средняя стоимость квадратного метра почти во всех городах страны выросла примерно на 17,3 процента, достигнув 109,7 тысячи рублей. Наименее заметно «первичка» подорожала в Москве — на 1,9 процента, Севастополе — на четыре процента и Саранске — на 4,4 процента. Топ-пять замкнули Махачкала (плюс 6,1 процента) и Сочи (плюс 9,5 процента). В первую десятку также попали Нижний Тагил с ростом цен на 9,8 процента, Тюмень — на 10,8 процента, Московская область — на 11,4 процента, Белгород — на 11,7 процента и Краснодар — на 12 процентов.

Подешевели квартиры в новостройках за указанный период только в трех городах: Мурманске — на 10,4 процента, Грозном — на 3,7 процента и Улан-Удэ — на 1,2 процента. Сильнее всего такое жилье выросло в цене в Волжском — на 42,2 процента, Владикавказе — на 37,8 процента, Чите — на 33,3 процента, Барнауле — на 32,9 процента и в Киров — на 32,6 процента. В Санкт-Петербурге годовой рост стоимости «первички» составил 13,8 процента.

Ранее в декабре в «ЦИАН» назвали московские районы, в которых дешевле всего покупать вторичное жилье. Лидером оказалось поселение Роговское Троицкого АО, а второе и третье место заняли поселения Кленовское и Краснопахорское соотвественно.