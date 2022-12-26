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17:18, 26 декабря 2022Культура

Опубликован список лучших рождественских фильмов

The Hollywood Reporter опубликовал список лучших неамериканских рождественских фильмов

Кадр: Фильм «Санта на продажу»

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших неамериканских рождественских фильмов. Он появился на сайте издания.

Всего в перечень вошли 12 картин, включая комедию советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также были отмечены ленты «Счастливого Рождества», «Однажды в Токио», «101 Рейкьявик», «Черное Рождество», «8 женщин», «Клаус», «Надежда», «Девушка со спичечной фабрики», «Манеры выживать 5+», «Назови меня своим именем», «Санта на продажу».

Ранее в декабре россияне назвали самые новогодние фильмы. Любимым праздничными лентами жителей страны оказалась картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второе место заняла лента Константина Бромберга «Чародеи», а на третьем расположилась «Карнавальная ночь», тоже снятая Рязановым. Четвертое и пятое места достались фильмам «Морозко» и «Новогодние приключения Маши и Вити». Кроме того, в десятку были включены «Эта веселая планета», «Елки», «Зигзаг удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи».

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Марина Погосян
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