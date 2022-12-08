Назван любимый новогодний фильм россиян

Россияне назвали «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом

Россияне назвали самые новогодние фильмы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Любимым новогодним фильмом жителей страны названа картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второе место заняла лента Константина Бромберга «Чародеи», а на третьем расположилась «Карнавальная ночь», тоже снятая Рязановым. Четвертое и пятое места достались фильмам «Морозко» и «Новогодние приключения Маши и Вити».

Кроме того, в десятку были включены «Эта веселая планета», «Елки», «Зигзаг удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи».

В прошлом году данные поисковой системы онлайн-кинотеатра IVI показали, что большинство граждан России в новогоднюю ночь предпочитают смотреть картину «Ирония судьбы, или С легким паром!». 1 января 2021 года эту мелодраму посмотрели больше половины пользователей сервиса — 58,5 процента. Американскую кинокомедию «Один дома» выбрали 17 процентов пользователей сервиса, а фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — 13 процентов зрителей.