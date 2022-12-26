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10:51, 26 декабря 2022Россия

Военный священник рассказал о служении в зоне СВО

Настоятель храма Чурканов объяснил важность пребывания священнослужителей в зоне СВО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У многих священников, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО), есть для этого особые предпосылки, например военное прошлое. О роли священнослужителей в СВО рассказал в беседе с МК.RU настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Святослав Чурканов.

По его словам, он сам служил в спецназе, проходил срочную службу во внутренних войсках, в специальной моторизованной части милиции (СМЧМ). «Нас перебросили в Тбилиси, где в апреле 1989 года начались массовые беспорядки на фоне грузино-абхазского конфликта. Потом мы попали в Нагорный Карабах, в начале 1990-го почти два месяца охраняли аэропорт в Баку», — поделился настоятель. После армии же он решил поступить в школу милиции, но не прошел по зрению. Тогда Чурканов стал священником.

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Впервые он попал в Донбасс в 2016 году, с тех пор он оказывает гуманитарную помощь. По его словам, в мае стало понятно, что штатных священников не хватает, и в зону проведения спецоперации стали привозить священников, имеющих боевой опыт. «Нужна опора — вера. Поэтому очень важно, чтобы священник находился с бойцами в подразделении. Чтобы укрепить дух бойцов, не допустить потери человеколюбия» — объяснил настоятель важность своего пребывание в зоне СВО.

Чурканов поделился, что военные часто просят привезти шевроны с православной символикой и иконки. Он также рассказал, что в полевых условиях покрестил троих человек.

Ранее председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что спецоперация на Украине была начата, так как этого требовали жизненно важные для страны обстоятельства. При этом он заявил, что в настоящее время трудно объяснить многие события.

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Алина Гончарова
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