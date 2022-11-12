Митрополит объяснил принятие Путиным решения о начале СВО

Митрополит Тихон объяснил начало СВО жизненно важными для России обстоятельствами

Специальная военная операция (СВО) была начата президентом России Владимиром Путиным, так как этого требовали жизненно важные для страны обстоятельства. Об этом на телеканале «Россия 24» заявил председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), его цитирует РИА Новости.

«Мне, человеку не военному, сложно понять все причины начала СВО. Но я лично знаю президента России Владимира Путина. Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельств для России. Значит, это было нужно», — объяснил митрополит.

Он заявил, что в настоящее время трудно объяснить многие события, все по своим местам расставит время.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал одной из причин начала СВО угрозы Киева возобновить ядерную программу. Нынешнее руководство Украины «горько плачет» о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них в стране и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал, считает политик.