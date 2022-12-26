Генерал назвал число сбитых войсковой ПВО России украинских самолетов и ракет

Генерал Леонов: войсковая ПВО России сбила 160 украинских самолетов и вертолетов

Российская войсковая система противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции (СВО) сбила более 60 процентов украинских воздушных целей, заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ генерал Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, были уничтожены более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников, свыше 1700 ракет и реактивных снарядов, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM. «Воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь», — назвал он данные.

Генерал добавил, что войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4. Также идут поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3», комплексов «Тор-М2».

Ранее российская ПВО сбила украинский беспилотник и перехватила девять снарядов HIMARS за сутки.