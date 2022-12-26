В Думе рассказали о влиянии поправок в Налоговый кодекс на работающих удаленно

Депутат Исаев: повышение налогов для уехавших не затронет работающих удаленно россиян

Замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с РИА Новости рассказал о том, как поправки в Налоговый кодекс повлияют на работающих по найму удаленно россиян. По его словам, повышение налогов для уехавших из страны соотечественников не затронет эту категорию граждан.

«Это [поправки] касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30 процентов», — объяснил депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что основная цель поправок — отмена преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. «Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространятся не должны», — уточнил Исаев.

25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо отменить преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Он отметил, что уехавшие из страны не только продолжают удаленно работать в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами, которые им предоставляют в соответствии с законодательством.