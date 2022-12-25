Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 25 декабря 2022Россия

Володин предложил повысить налоги для покинувших страну россиян

Володин заявил о разработке в Госдуме закона о повышении налогов для уехавших россиян

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Необходимо отменить преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, предоставлять льготы для жителей, покинувших Российскую Федерацию, неправильно. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — утверждает спикер Госдумы.

Володин добавил, что на сегодняшний день уехавшие не только продолжают удаленно работать в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами, которые они предоставляют им в соответствии с законодательством страны. Спикер Госдумы считает, что справедливым решением будет отменить преференции для покинувших страну россиян и повысить для них налоги. «Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — заключил он.

Ранее Володин заявил о крахе планов США сделать Россию своей колонией. По его словам, многие страны Европы сегодня по факту являются американскими колониями. Они отказались от исторической памяти и собственных ценностей, считает спикер Госдумы.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Володин предложил повысить налоги для покинувших страну россиян
Член Зала славы UFC умер в 45 лет
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Бузова познакомилась с Песковым и назвала его своим поклонником
Медик рассказал о спасении российских и украинских военных на фронте
Врач назвал способ избежать ожирения печени
Россиянам рассказали о важных деталях при покупке подержанного смартфона
Во Франции удивились обилию предметов роскоши в российских магазинах
На Украине решили возродить полк «Азов»
Названы самые частые посетители католических храмов в Рождество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.