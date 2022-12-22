Володин заявил о крахе планов США сделать Россию своей колонией

Спикер Госдумы Володин заявил, что планы США сделать Россию своей колонией потерпели крах

Планы США поступить с Россией как с другими государствами и сделать ее своей колонией провалились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытии осенней сессии палаты, пишет ТАСС.

По его словам, многие страны Европы сегодня по факту являются американскими колониями. Они отказались от исторической памяти и собственных ценностей, считает спикер Госдумы. «Такую же участь Вашингтон готовил и для нашей страны, для России. Но эти планы потерпели крах», — заметил он.

Отдельно Володин упомянул Украину. По его словам, за 30 лет, прошедших с распада СССР, это государство превратилось в географическое наименование: украинская история переписана, культура государства разрушена, а вера растоптана. «В итоге страны не стало», — заключил спикер Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию, а ее население используют как пушечное мясо. Запад толкает эту страну «на самый убийственный путь», убежден глава государства.