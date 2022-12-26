Россиянам предсказали рост зарплат в некоторых отраслях

HR-специалист Дударев предсказал рост зарплат в 2023 году в IT и строительной отраслях

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм» предсказал, что увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров.

По его словам, такая ситуация наблюдается в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере. При этом особая нехватка кадров будет в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.

Кроме того, поскольку сейчас происходит переориентация России на Восток, специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.

Ранее больше половины россиян назвали самой популярной профессией в 2023 году работу IT-специалиста. По мнению 40 процентов опрошенных, высоким также будет спрос на профессию инженера. Еще 38 процентов сочли востребованной в следующем году профессию врача, 28 процентов — специалиста по нанотехнологиям.