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03:39, 26 декабря 2022Экономика

Россиянам предсказали рост зарплат в некоторых отраслях

HR-специалист Дударев предсказал рост зарплат в 2023 году в IT и строительной отраслях

Фото: Pixabay

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм» предсказал, что увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров.

По его словам, такая ситуация наблюдается в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере. При этом особая нехватка кадров будет в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.

Кроме того, поскольку сейчас происходит переориентация России на Восток, специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.

Ранее больше половины россиян назвали самой популярной профессией в 2023 году работу IT-специалиста. По мнению 40 процентов опрошенных, высоким также будет спрос на профессию инженера. Еще 38 процентов сочли востребованной в следующем году профессию врача, 28 процентов — специалиста по нанотехнологиям.

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Марина Совина
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