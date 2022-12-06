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07:23, 6 декабря 2022Россия

Россияне назвали самую перспективную в 2023 году профессию

Работа.ру: 62% россиян считают профессию IT-специалиста самой перспективной в 2023 году

Фото: Tim van der Kuip / Unsplash

Россияне считают профессию IT-специалиста самой перспективной в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», пишет ТАСС.

В частности, эту профессию назвали актуальной 62 процента респондентов. По мнению 40 процентов опрошенных высоким будет спрос на профессию инженера. Еще 38 процентов сочли востребованной в следующем году профессию врача, 28 процентов — специалиста по нанотехнологиям.

Кроме того, 20 процентов участников опроса отметили перспективы строителей, 18 процентов — младшего медицинского персонала, а 17 процентов респондентов — аналитиков. По 15 процентов россиян проголосовали за менеджеров по продажам и инфекционистов. Профессию юриста перспективной сочли 14 процентов опрошенных, маркетолога — 12 процентов, а HR-специалиста — 10.

Ранее россияне назвали нежелательные профессии для своих детей. В частности, 13 процентов родителей выступили против профессии дворника. Должность разнорабочего сочли нежелательной 11 процентов респондентов, против профессии санитара, медбрата или медсестры высказались 9,5 процента опрошенных.

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Марина Совина
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