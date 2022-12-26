Перечислена ставшая модной благодаря сериалам одежда

Стилист Греер: сериал «Эйфория» вернул в моду одежду эстетики Y2K

Американский стилист Эшлин Греер перечислила популярные сериалы, благодаря которым вошли в моду различные предметы гардероба. Список опубликован на сайте Daily Mail.

В первую очередь эксперт призвала читателей отказаться от одежды с монограммами люксовых брендов, поскольку «логомания» утратит популярность в следующем сезоне. «Анна Делви из шоу "Изобретая Анну" носила исключительно дорогие вещи, на которых не было кричащих принтов. Для воссоздания ее образов купите короткое черное платье и массивные темные очки», — подсказала она.

Сериал «Эйфория», в свою очередь, задал тренд на эстетику Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»), считает Греер. В частности, актуальными стали кроп-топы со стразами, джинсы с заниженной линией талии и брюки-клеш.

В то же время «Острые козырьки», по словам собеседницы издания, вернули в моду классические костюмы, а «Корона» — присущие стилю принцессы Дианы наряды. Среди них стилист выделила черные легинсы, укороченный пуховик и спортивный лонгслив, которые мать принцев Уильма и Гарри носила после развода с принцем Чарльзом.

В августе еще одна популярная в 2000-х вещь вновь стала трендом у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например теннисисток и хоккеисток.