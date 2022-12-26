Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 26 декабря 2022Забота о себе

Названы приводящие к исчезновению секса ошибки в отношениях

Сексолог Сафина назвала секс после ссоры приводящей к проблемам в интимной сфере ошибкой

Фото: Unsplash

Из-за примирительного секса после ссор могут начаться серьезные проблемы в интимной сфере, заявила Риналия Сафина, психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эту и некоторые другие фатальные ошибки в отношениях, приводящие к исчезновению половой жизни.

Сексолог объяснила, что привычка мириться с помощью секса неизбежно спровоцирует снижение накала страстей у состоящих в длительных отношениях пар. По ее словам, данный сценарий «хорош только для бразильских сериалов». В реальной жизни мозг быстро выстраивает связку «чтобы добиться интимной близости, надо поругаться». В результате количество ссор между партнерами увеличится в разы, и через некоторое время негатива накопится столько, что останутся только скандалы, а секс исчезнет вовсе.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин» Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин»Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
24 апреля 2016

Еще одной частой ошибкой женщин Сафина назвала занятие сексом не по желанию, а чтобы не обидеть.

Секс — это действие, в котором участвуют два человека, и при этом оба включены в процесс. Если соглашаться на интимную близость без реального желания, это уже смахивает на изнасилование, которое влечет за собой глубокие психологические травмы

Риналия СафинаПсихолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Также сексолог посоветовала не использовать интимную близость как меру наказания или поощрения. По ее словам, секс — это не разменная монета и не пряник, который выдается за послушание. Манипуляция им — показатель токсичных абьюзивных отношений.

Ты мне сумочку — я тебе секс. Ты мне букет из 101 розы — я тебе секс. Ты мне ничего — и я тебе ничего. Секс — это не разменная монета и не дивиденды. Это часть здоровых и гармоничных отношений

Риналия СафинаПсихолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Ранее психолог Юбин Парк назвала признаки достижения точки невозврата в отношениях. По ее мнению, о серьезных проблемах свидетельствуют исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
В Южной Корее потерпел крушение самолет ВВС страны
Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии
Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США
Стало известно о вручении украинцам повесток от ликвидированного военкомата
Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог
В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России
В Энгельсе начали проверку после сообщений о ЧП на военном объекте
В США назвали восемь крупных ошибок Байдена в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.