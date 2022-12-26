Названы приводящие к исчезновению секса ошибки в отношениях
Из-за примирительного секса после ссор могут начаться серьезные проблемы в интимной сфере, заявила Риналия Сафина, психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эту и некоторые другие фатальные ошибки в отношениях, приводящие к исчезновению половой жизни.
Сексолог объяснила, что привычка мириться с помощью секса неизбежно спровоцирует снижение накала страстей у состоящих в длительных отношениях пар. По ее словам, данный сценарий «хорош только для бразильских сериалов». В реальной жизни мозг быстро выстраивает связку «чтобы добиться интимной близости, надо поругаться». В результате количество ссор между партнерами увеличится в разы, и через некоторое время негатива накопится столько, что останутся только скандалы, а секс исчезнет вовсе.
Еще одной частой ошибкой женщин Сафина назвала занятие сексом не по желанию, а чтобы не обидеть.
Секс — это действие, в котором участвуют два человека, и при этом оба включены в процесс. Если соглашаться на интимную близость без реального желания, это уже смахивает на изнасилование, которое влечет за собой глубокие психологические травмы
Также сексолог посоветовала не использовать интимную близость как меру наказания или поощрения. По ее словам, секс — это не разменная монета и не пряник, который выдается за послушание. Манипуляция им — показатель токсичных абьюзивных отношений.
Ты мне сумочку — я тебе секс. Ты мне букет из 101 розы — я тебе секс. Ты мне ничего — и я тебе ничего. Секс — это не разменная монета и не дивиденды. Это часть здоровых и гармоничных отношений
Ранее психолог Юбин Парк назвала признаки достижения точки невозврата в отношениях. По ее мнению, о серьезных проблемах свидетельствуют исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами.