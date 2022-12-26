Названы приводящие к исчезновению секса ошибки в отношениях

Сексолог Сафина назвала секс после ссоры приводящей к проблемам в интимной сфере ошибкой

Из-за примирительного секса после ссор могут начаться серьезные проблемы в интимной сфере, заявила Риналия Сафина, психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эту и некоторые другие фатальные ошибки в отношениях, приводящие к исчезновению половой жизни.

Сексолог объяснила, что привычка мириться с помощью секса неизбежно спровоцирует снижение накала страстей у состоящих в длительных отношениях пар. По ее словам, данный сценарий «хорош только для бразильских сериалов». В реальной жизни мозг быстро выстраивает связку «чтобы добиться интимной близости, надо поругаться». В результате количество ссор между партнерами увеличится в разы, и через некоторое время негатива накопится столько, что останутся только скандалы, а секс исчезнет вовсе.

Еще одной частой ошибкой женщин Сафина назвала занятие сексом не по желанию, а чтобы не обидеть.

Секс — это действие, в котором участвуют два человека, и при этом оба включены в процесс. Если соглашаться на интимную близость без реального желания, это уже смахивает на изнасилование, которое влечет за собой глубокие психологические травмы Риналия Сафина Психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Также сексолог посоветовала не использовать интимную близость как меру наказания или поощрения. По ее словам, секс — это не разменная монета и не пряник, который выдается за послушание. Манипуляция им — показатель токсичных абьюзивных отношений.

Ты мне сумочку — я тебе секс. Ты мне букет из 101 розы — я тебе секс. Ты мне ничего — и я тебе ничего. Секс — это не разменная монета и не дивиденды. Это часть здоровых и гармоничных отношений Риналия Сафина Психолог-сексолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге

Ранее психолог Юбин Парк назвала признаки достижения точки невозврата в отношениях. По ее мнению, о серьезных проблемах свидетельствуют исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами.