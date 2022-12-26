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14:16, 26 декабря 2022Путешествия

Россиянам раскрыли способ добраться до Турции за восемь тысяч рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила россиянам новогодние скидки на перелеты в Стамбул

Фото: unsplash

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила россиянам способ добраться до Турции за восемь тысяч рублей. Информацию о новогодних скидках авиаперевозчика по новым направлениям раскрывает TourDom.

Отмечается, что «Аэрофлот» продолжает новогодние распродажи билетов по популярным направлениям внутри страны и на курорты за рубежом. Большинство маршрутов уже раскуплены, однако появляются новые билеты с вылетом в ближайшие два дня, к примеру, из Москвы в Стамбул. Их стоимость с учетом спецпредложения составит 8200 рублей на человека в одну сторону.

Билеты по акции можно также приобрести в узбекскую Бухару, в этом направлении стоимость рейса составляет 8400 рублей. Кроме того, есть места на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург и Сочи за две тысячи рублей. Из российской столицы по скидкам «Аэрофлота» можно также улететь в Ижевск, Грозный, Красноярск, Самару, Махачкалу, Минск.

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Для петербуржцев билеты до Стамбула будут еще дешевле — 7900 рублей, однако число мест стремительно сокращается. Также из Санкт-Петербурга в рамках распродажи можно улететь в Нижний Новгород, Иркутск, Махачкалу.

Ранее «Аэрофлот» объявил о запуске новогодней распродажи билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Продавать билеты со скидкой компания планирует с 23 по 30 декабря. Ежедневно в этот период на сайте перевозчика и в мобильном приложении будет открываться продажа для перелета на два дня вперед по 23 новым направлениям. При этом вылет может быть совершен в течение следующих одного-двух дней после даты покупки. Отмечается, что в распродаже участвует безбагажный тариф «Лайт».

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Зарина Дзагоева
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